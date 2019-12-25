Karaman'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Zembilli Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.G, M.T, İ.K ve fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu P.K isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra fuhuş yaptırmak ve fuhuşa aracı olmak iddiasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.G ve K.T tutuklanırken, İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadın yapılan sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilmek üzere ilgili mercilere sevk edildi.