Karaman'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Karaman'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Karaman'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Zembilli Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.G, M.T, İ.K ve fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu P.K isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra fuhuş yaptırmak ve fuhuşa aracı olmak iddiasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.G ve K.T tutuklanırken, İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadın yapılan sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilmek üzere ilgili mercilere sevk edildi.

Ahlak Büro Amirliği, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti
İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
21:44 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
21:44 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
21:39 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:47:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]