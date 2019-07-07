Karaman'da fuhuş operasyonu 2'si kadın 3 gözaltı
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Karaman'da fuhuş operasyonu 2'si kadın 3 gözaltıKaraman'da polis tarafından yapılan operasyonda, kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edilen Şaban K. (58) ile Azerbaycan uyruklu Zevinar J. (48) ve ablası Nina J. (49) gözaltına alındı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
'da fuhuş operasyonu 2'si kadın 3 gözaltı
Karaman'da polis tarafından yapılan operasyonda, kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edilen Şaban K. (58) ile Azerbaycan
uyruklu Zevinar J. (48) ve ablası Nina J. (49) gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Şaban K.'nin (58), kentte yabancı uyruklu kadınları para karşılığında erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmeye zorladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan polis, Şaban K.'nin Azerbaycan uyruklu Zevinar J. ve Nina J.'yi, otomobilde fuhuş yaptırdığını saptadı. Ardından düzenlenen operasyonla Şaban K. ve iki kardeş gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin neden gözaltındasınız sorusuna Nina J., 'Bilmiyorum' diyerek cevap verdi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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