Karaman'da fuhuş operasyonu 2'si kadın 3 gözaltı

KARAMAN'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 2'si Azerbaycan
uyruklu kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Karaman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Şaban K.'nin (58), kentte yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhuşa zorladığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışma başlatan polis, Şaban K.'nin, Azerbaycan uyruklu Zevinar J. (48) ve Nina J.'ye (49), otomobilde fuhuş yaptırdığını saptadı. Düzenlenen operasyonla Şaban K. ve iki kardeş gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin "Neden gözaltındasınız?" sorusuna Nina J., "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Karaman