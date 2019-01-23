Son Dakika Haberleri: Karaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Karaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

24 dakika önce

KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
KARAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı  Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şevval Öykü G. (21) ve Azerbaycan uyruklu Ülker A.'nın (47) fuhuş yaptığı yönünde ihbar aldı. Kadınları takibe alan ekipler, Osman Gazi Mahallesi 1052 Sokak üzerindeki apart dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Eve dün akşam operasyon düzenleyen ekipler; Şevval Öykü G., Ülker A. ve Yüksel G.'yi (54) gözaltına aldı. Şüpheliler, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kadınların sosyal medya üzerinden müşteri bulup, kaldıkları apart dairede buluştukları öğrenildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

Polis, Karaman, Güncel
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