Son Dakika Haberleri: Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı

1 saat önce

KARAMAN'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı, System.String[]
KARAMAN'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 'çavuş' lakabı ile tanınan Mehmet D.'nin bir lisede memur olduğu belirtildi.
Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığı fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde müşterilerle fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Azerbaycanlı Hatavan M. ile Havva C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 'çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin kentteki bir lisede memur olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:46 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat atınca gözaltına alındı Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti! Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 15:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 2'si kadın, 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]