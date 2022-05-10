Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı - Son Dakika
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Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı

10.05.2022 13:23

- Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı Karaman'da adliye karşısındaki parkta bank üzerine bırakılan şüpheli bez çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

- Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı

KARAMAN - Karaman'da adliye karşısındaki parkta bank üzerine bırakılan şüpheli bez çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesinde bulunan Karaman Adalet Sarayı karşısındaki parkta bulunan bank üzerinde sahipsiz içi dolu siyah bez çantayı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli bez çantanın bulunduğu park ve adliye çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği bez çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı.

Etrafa dağılan ıspanaklar ise polis ekipleri tarafından toplandı.

(MD-ARD-FM-

Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı
Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da fünye ile patlatılan bez çantadan ıspanak çıktı - Son Dakika


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