Karaman'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor Karaman'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci - Son Dakika Spor

Karaman'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

6 saat önce

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Karaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Karaman'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci, System.String[]

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Karaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmenin galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak 'Şampiyon Galatasaray' ve 'Sabaha kadar buradayız' tezahüratları atan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya galibiyetin coşkusunu yaşadı. - KARAMAN

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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