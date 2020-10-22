Gardiyanı tabancayla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da, dün infaz kurumu önünde, cezaevindeki görüşe gelen mahkum yakınları arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.N. yanında getirdiği tabancayla, karşı tarafa ateş etmişti. Tabancadan çıkan kurşun ise kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu'na isabet etmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.N. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.N. ve H.U'ya ise ev hapsi verildi.

İnfaz kurumu önünde meydana gelen olaya karıştıkları ileri sürülen E.N, S.N. ve H.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karaman 'da, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan gardiyanı tabancayla yaralayan kadın tutuklandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok