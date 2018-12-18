Karaman'da Gazipaşa Caddesinde Asfalt ve Kaldırım Düzenlemesi

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Gazipaşa Caddesinde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Gazipaşa Caddesinde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.



Tahsin Ünal Mahallesinde bulunan ve şehrin en önemli caddelerinden birisi olan Gazipaşa Caddesi 23, 26 ve 32. sokakta düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Altyapısının büyük bir kısmı tamamlanan caddenin üstyapı çalışmalarına geçildi.



Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, caddenin gerçekleşecek olan düzenlemeyle daha prestijli hale geleceğini belirterek, "Düzenleme çalışmaları kapsamında, kaldırımlar genişletilerek daha kullanışlı ve modern hale getirilecek, yollar parke taşı ile kaplanacak, aydınlatma çalışmalarıyla cadde daha kullanışlı ve prestijli hale gelecek, Karaman'ın en işlek caddesi olan İsmetpaşa Caddesi'ne sınır olan Gazipaşa Caddesi gerçekleşecek olan bu düzenlemeyle İsmetpaşa Caddesinin yaya yoğunluğunu da hafifleterek vatandaşlarımızın daha huzurlu ve rahat gezebileceği modern bir cadde olacak" dedi. - KARAMAN

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