Karaman'da "Göçebe Hayat" temalı sergi - Son Dakika
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Karaman'da "Göçebe Hayat" temalı sergi

04.06.2022 15:49
Karaman'da "Göçebe Hayat" temalı sergi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Seda Dilay'ın, "Göçebe Hayat" temalı Kişisel Seramik Sergisi açıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Seda Dilay'ın, "Göçebe Hayat" temalı Kişisel Seramik Sergisi açıldı.

Dilay, 15 Temmuz Konferans Salonu Fuaye alanında açılan sergi sonrası gazetecilere, bu sergide "Göçebelik Kavramının Çadır Formunda Güncel Seramik Uygulamalara yansımaları" başlıklı sanatta yeterlik tez çalışması süresinde tasarlayıp ürettiği eserlerden bazılarına yer verdiğini söyledi.

Dünyada yaşayan farklı göçebe toplulukların yaşantılarının, güncel seramik sanatındaki yansımalarının ele alındığı sergide tasarlanan eserlerin, çeşitli şekillendirme teknikleri ve malzemeler kullanılarak ortaya çıkarıldığını aktaran Dilay, "Sergide yer alan eserlerde çeşitli doğal ve atık malzemeler kullanıldı. Ayrıca sanatın ve farklı kültürlerin sürdürülebilirliğine de dikkati çekmek istedik. Yük, yol, çadır ve göçebe hayat olmak üzere dört ana temada hazırlanan sergi 40'ı seramik, 11'i yüzeysel tasarım, toplam 51 eserden oluşuyor." diye konuştu.

Serginin açılışına KMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Ertekin, Karaman Belediye Başkan V. Eyüp Hüsamettin Aslan, Üniversite Genel Sekreter V. İbrahim Karagöz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oktay Talaz, çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Göçebe Hayat' temalı sergi - Son Dakika

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