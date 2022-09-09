İş yerinde yapılan aramada, 116 bin 800 boş makaron, 99 kilogram kıyılmış tütün, 1200 sigara kutusu, 18 sigara sarma makinesi, 1 elektrikli sigara basma makinesi, 5 bin sigara filtresi ve 33 paket dolu makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da 116 bin 800 boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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