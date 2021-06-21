Karaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hamza Özler yönetimindeki 70 AAJ plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Koraşoğlu idaresindeki 42 AAF plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Pirireis Vadisi köprülü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yaralılar Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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