Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

24.08.2022 18:22
Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

Karaman'da hafif ticari aracıyla baraj gölüne düşerek yaşamını yitiren sürücünün cenazesi toprağa verildi.

Karaman'da hafif ticari aracıyla baraj gölüne düşerek yaşamını yitiren sürücünün cenazesi toprağa verildi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na aracıyla düşen ve hayatını kaybeden İbrahim Yaşar'ın (30) cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası Yaşar'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Yaşar'ın yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.

Yaşar'ın, Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

Olay

Gödet Barajı'na hafif ticari aracın düştüğü ihbarı üzerine, botla arama çalışması başlatılmıştı. Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibinin yaptığı çalışmayla 70 FY 356 plakalı hafif ticari aracın 10 metre ilerisinde, Yaşar'ın cesedine ulaşılmıştı.

YORUMLAR
500
Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı Karaman'da aracıyla baraj gölüne uçan sürücü son yolculuğuna uğurlandı Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı Satın aldığı dükkanda bulduğu 1 kilograma yakın altını sahibine ulaştırdı
Kaynak: AA

İbrahim Yaşar, Araştırma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aracıyla baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement