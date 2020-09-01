Karaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Karaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Karaman- Mersin Çevre yolu üzerinde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T yönetimindeki 70 DC 331 plakalı Fort marka hafif ticari araç ile E.A idaresindeki 70 AAC plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan çevre yolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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