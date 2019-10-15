Karaman'da Hafızlık İcazet Merasimi

Karaman İl Müftülüğü'ne bağlı Zenbilli Ali Efendi Kur'an Kursu'nda hafız olan 22 öğrenci için hafızlık icazet merasimi yapıldı.



İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere Allah'tan yardım diledi.



Kur'an kurslarının çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ketenci, şunları kaydetti:



"Zenbilli Kur'an Kursu'muz 1999-2000 yıllardan sonra eğitim öğretime başlayıp 151 yatak kapasiteli 16 derslikten oluşuyor. Şuan 5 sınıfta hafızlık, 5 sınıfta da Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma dersi veriliyor. Rabbim sayılarını çoğaltsın. Hafızlarım sizleri tebrik ediyorum. Sizler Kur'an-ı ezberlediniz hafız oldunuz. Yürüyen, canlı Kur'an oldunuz, ailelerinizi anne ve babalarınızı bu açıdan da tebrik ediyorum. Hocalarınıza emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Din eğitimi olmadan din hizmeti olamayacağını bilmemiz lazım. Kurslarımızda ve camilerimizdeki imkanlar çok fazla. Bu imkanların devam etmesi için çalışarak şükretmemiz gerekiyor."



Daha sonra hafızlığını tamamlayan 22 öğrenciye belgeleri ve hediyeleri Vali Fahri Meral ve İl Müftüsü Ketenci tarafından verildi.