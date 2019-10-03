Son Dakika Haberleri: Karaman'da "Hamarat Eller Kodluyor" laboratuvarı açıldı
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Karaman'da "Hamarat Eller Kodluyor" laboratuvarı açıldı

1 saat önce

Karaman 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 15 Temmuz Akademi, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin "Hamarat Eller Kodluyor" adlı projesi kapsamında kodlama ve robotik laboratuvarı açıldı.

Karaman'da

Karaman 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 15 Temmuz Akademi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneğinin "Hamarat Eller Kodluyor" adlı projesi kapsamında kodlama ve robotik laboratuvarı açıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, yaptığı konuşmada, açılışın ilin eğitim öğretimi için hayırlı olmasını dileyerek tasarım ve beceri atölyelerinin 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak bakımından önemli olduğunu dile getirdi.


Bu kapsamda kurulan robotik, kodlama ve 3D tasarım atölyesinin yenilikçi teknolojilerle donanmış eğitimli insan yetiştirebilmek için güzel fırsatlar sunacağını ifade eden Kurt, projede emeği geçen koordinatör, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


Lise Müdürü Alime Kaya ise Hamarat Eller Kodluyor projesiyle öğrencilerin tasarlayarak üreten, robotik ve kodlama yeterliliğine sahip gençler olmasını hedeflediklerini belirtti.


Kaya, proje ile eğitim alan kız öğrencilerin hayal ettikleri, tasarladıkları çalışmaları hünerli elleriyle uygulama imkanı bulabileceklerini kaydetti.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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