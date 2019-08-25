Son Dakika Haberleri: Karaman'da hasadı başlayan kavun üreticinin yüzünü güldürüyor
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Karaman'da hasadı başlayan kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

14 dakika önce

Karaman'da hasadı başlayan kavun üreticinin yüzünü güldürüyor Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Süleymanhacı kavununu tanıtmak için çalışıyoruz"KARAMAN - Karaman'da hasadı başlayan kavun, üreticinin yüzünü güldürürken, kavunun tanıtımı için çalışmalar devam ediyor.

Karaman'da hasadı başlayan kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

"Süleymanhacı kavununu tanıtmak için çalışıyoruz"

KARAMAN - Karaman'da hasadı başlayan kavun, üreticinin yüzünü güldürürken, kavunun tanıtımı için çalışmalar devam ediyor.

Karaman'ın Süleymanhacı köyünde kavun hasadı yapılan tarlaları gezerek üreticilerle bir araya gelen Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Süleymanhacı kavununu tanıtmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bayram, Süleymanhacı köyünün Karaman'ın Konya sınırında olan son köyü olduğunu belirterek, "Yaklaşık olarak bölgede 500 dekar alanda kavun ekimi yapılmaktadır. Dekarından ise üretici 2 ton civarında kavun almaktadır. Kavunun farklı aroması olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Karaman'da bile başka memleketten gelen kavunlar Süleymanhacı kavunu diye satılıyor. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Süleymanhacı kavununun hasadı 10 Ağustos'tan itibaren başlıyor. Ondan önce satılan kavunlar Süleymanhacı kavunu değildir" dedi.

Deseni, kokusu, aroması, lif yapısı, dayanıklılığı ve tadıyla Süleymanhacı kavununun öne çıktığını belirten Bayram, "Bu kavunun diğerlerden farkı, geç aylara kadar dayanması ve hasadının geç olmasıdır. Ülkemizin birçok yerinde kavun hasadı bitti, fakat Süleymanhacı'da hasat yeni başlıyor. Amacımız, Süleymanhacı kavununun ekilebilirliğini çoğaltmak, üretimi artırmak için gayret ediyoruz. Pazarlarda Süleymanhacı kavunu diye satılanların kavunların birçoğu Akdeniz bölgesinden geliyor. Yani aldatmaca yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Süleymanhacı köyü muhtarı Ali Mor ise köylerinde üretilen kavunun bu kadar lezzetli olmasının sebebinin, volkanik olan Karadağ'ın yanı başlarında bulunması ve toprağının kumsal olması olduğunu belirtti. Çiftçi Osman Koç da, kimyasal ilaç kullanmadıkları için köylerinde üretilen kavunun her zaman lezzetini koruduğunu belirterek, "Köyümüzde yüzde 50'ye yakın bir kavun ekimi oluyor. Kavun bu yıl da ekicisinin yüzünü güldürdü" diye konuştu.

Mehmet Bayram, Karaman, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
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