Karaman'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
20.01.2021 19:03
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bacağından bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi.
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bacağından bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi.
Şüpheli Erdi U'nun emniyetteki işlemleri sona erdi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün gece Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınları arasındaki tartışmayı önlemek için müdahalede bulunan hastanenin özel güvenlik görevlilerinden Abdullah Sağtürk, hasta yakını Erdi U. tarafından bacağından bıçaklanmış, şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştı.
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