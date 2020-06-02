Karaman'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Kedinin kurtarılma anı, bir itfaiye eri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Apartmana gelen ekipler, çatıya çıkarak halat yardımıyla havalandırma boşluğuna indi. İtfaiye eri, bir kovaya koyduğu kediyi, daha sonra yukarıya çektirdi. Ardından kedi yavrusu sokağa salındı.

Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kedi seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Karaman 'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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