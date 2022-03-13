Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi

13.03.2022 14:45
Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi

Evinde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 9 aylık hamile hemşire, toprağa verildi.

Evinde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 9 aylık hamile hemşire, toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından hemşire Sevinç Günenç Karapınar'ın (30) cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazı sonrası kılınan namazının ardından genç hemşirenin cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, vatandaşlar ile Karapınar'ın yakınları katıldı.

Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olan ve geçen ay doğum iznine ayrılan Karapınar'dan dün haber alamayan yakınları, hamile kadını, banyoda baygın halde bulmuştu. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın, yolda hayatını kaybetmişti.

Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi
Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi

YORUMLAR
500
Çöp şişin duayeni hayatını kaybetti Çöp şişin duayeni hayatını kaybetti Yoğun bakımda hastalara hem şifa hem de şefkat eli oluyorlar Yoğun bakımda hastalara hem şifa hem de şefkat eli oluyorlar

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:06:43. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement