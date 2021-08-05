Karaman'da hayırsever vatandaşlara madalya ve berat belgeleri verildi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bağış yapan hayırseverler için düzenlediği Madalya ve Berat Takdim törenine katıldı.

Program öncesinde Vali Işık'ı makamında ziyaret eden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz, TSK Güçlendirme Vakfı hakkında bilgilendirmede bulunarak ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretin ardından Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda Karaman'da ikamet eden ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na nakdi bağışta bulunan Abdullah Çelik ve Musa Aktaş'a madalya ve berat belgelerini veren Vali Işık, vakfa yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.