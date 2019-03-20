Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hayvan Hırsızlığı İddiası

Karaman'da Hayvan Hırsızlığı İddiası

46 dakika önce

Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Karaman'da Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde yaşayan F.C., ahırından 6 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, hayvanların S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç. (19) tarafından çalınarak, Konya'ya götürüldüğünü tespit etti.

Konya'da gözaltına alınan şüpheliler, Karaman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Konya, Sudurağı, Jandarma, Karaman, Güncel
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