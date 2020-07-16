Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkeze bağlı Göztepe köyünde ikamet eden C.K. (50), ağılındaki 75 koyununun yerinde olmadığını görünce jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan Karaman Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliler B.Ö. (18), C.E. (22) ve M.B'yi (25) yakaladı.

Koyunları çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, hayvanları Sümer ve Kazalpa mahallelerindeki ağıllarda sakladıklarını, koyunlardan 7 tanesini de merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde B.E'ye sattıklarını söyledi.

Karakoldaki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.B'nin ise karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.