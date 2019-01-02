Karaman'da Hayvanlar İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı
1 saat önce
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada yoğun kış şartlarının yaban hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.
Kuşlar ve yırtıcıların bu dönemde yiyecek bulmakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, "Çalışanlarımız tarafından Karaman Merkez
ve Ermenek
yöresinde belirli yerlere yem, yonca ve sakatat bırakıldı. Bu çalışmalarımız kış boyunca devam edecek." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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