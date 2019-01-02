Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hayvanlar İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı

Karaman'da Hayvanlar İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı

1 saat önce

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Karaman'da Hayvanlar İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı, System.String[]
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada yoğun kış şartlarının yaban hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Kuşlar ve yırtıcıların bu dönemde yiyecek bulmakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, "Çalışanlarımız tarafından Karaman Merkez ve Ermenek yöresinde belirli yerlere yem, yonca ve sakatat bırakıldı. Bu çalışmalarımız kış boyunca devam edecek." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:27 Kaynak: AA

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