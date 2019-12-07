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Karaman'da Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri başladı

6 saat önce

Karaman'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

Karaman'da Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri başladı, System.String[]

Karaman'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.


Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen anma programına Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yarı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Programda, sema gösterisi düzenlendi. Karaman'daki Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerini yabancı turistler de izledi. - KARAMAN

Mevlana Celaleddin Rumi, Lütfi Elvan, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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