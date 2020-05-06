Karaman'da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı - Son Dakika

Karaman'da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı

Karaman'da kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri ağıldan 4 adet kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.

Karaman'da kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri ağıldan 4 adet kuzuyu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı, gece saat 01.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1220. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bitişindeki ağılda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. ağılındaki 4 adet kuzusunun yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık ekibi ağılda inceleme yaparak olay yeri inceleme ekibini istedi. Olay yeri inceleme ekibi kuzuların bulunduğu ağılda ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Polis, kuzuları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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