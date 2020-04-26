Karaman'da hırsızlar iş yeri sahibinin ayakkabılarını bile çaldı - Son Dakika
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Karaman'da hırsızlar iş yeri sahibinin ayakkabılarını bile çaldı

6 saat önce

Karaman'da bir büfeye giren yüzleri maskeli 3 kişi, yanlarında getirdikleri çuvallara sigara, çay, şeker, bisküvileri doldururken, büfecinin ayakkabılarını da çaldı.

Karaman'da hırsızlar iş yeri sahibinin ayakkabılarını bile çaldı, System.String[]

Karaman'da bir büfeye giren yüzleri maskeli 3 kişi, yanlarında getirdikleri çuvallara sigara, çay, şeker, bisküvileri doldururken, büfecinin ayakkabılarını da çaldı.


Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Urgan Mahallesi 1991. Sokak'taki bir büfede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 3 şüpheli gece saatlerinde girdikleri Hasan Ali Aksay'a (26) ait büfeden yaklaşık 7 bin lira değerinde sigara, dizüstü bilgisayar, ayakkabı ve gıda malzemelerini alarak kayıplara karıştı. Hırsızlardan birisi kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark ederek yönünü çevirdi. İş yeri sahibinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


"Ayakkabılarımı bile çalmışlar"


Hırsızlık olayını sabah fark eden bir komşusunun kendisine haber vermesi ile öğrendiğini söyleyen Hasan Ali Aksay, "Sabahleyin bir komşum dükkanın kapısının açık olduğunu görmüş, sonra telefonla beni aradı. Bunun üzerine hemen dükkana geldim. Baktığımda ise dükkanın kapısının kırık olduğunu gördüm" dedi.


Hırsızların büfede bulunan ayakkabılarını dahi çaldıklarını belirten Aksay, "Sigara tereklerini komple boşaltmışlar. Çay, şeker, bilgisayar, ayakkabı, bisküvi, çikolata gibi ellerine ne geçtiyse hepsini almışlar" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:30 Kaynak: İHA

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