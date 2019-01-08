Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hırsızlık İddiası

Karaman'da Hırsızlık İddiası

2 saat önce

Karaman'da bir şantiyeden hurda demir ve bakır kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Karaman'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Karaman'da bir şantiyeden hurda demir ve bakır kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kılbasan köyü çıkışında şüpheli bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir yol şantiyesinden çalındığı iddia edilen 2 adet demir ranza ve 60 kilo bakır kablo ele geçirildi.

Jandarma otomobilde bulunan H.I ve F.U'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde malzemeleri şantiyede çalışan S.I ile birlikte çaldıklarını itiraf etti.

3 zanlıda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Jandarma, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:47:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]