Karaman'da Hırsızlık İddiası
2 saat önce
Karaman'da bir şantiyeden hurda demir ve bakır kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Karaman
'da bir şantiyeden hurda demir ve bakır kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kılbasan
köyü çıkışında şüpheli bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir yol şantiyesinden çalındığı iddia edilen 2 adet demir ranza ve 60 kilo bakır kablo ele geçirildi.
Jandarma otomobilde bulunan H.I ve F.U'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde malzemeleri şantiyede çalışan S.I ile birlikte çaldıklarını itiraf etti.
3 zanlıda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:47 Kaynak: AA
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga
Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik