Karaman'da Hırsızlık İddiası

Karaman'da bir hatıra ormanından dikenli tel çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Karaman'da bir hatıra ormanından dikenli tel çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.





İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Lale Köyü Gökçe Çamlığı mevkisinde bir kişinin hatıra ormanı etrafındaki dikenli telleri kestiğini fark etti.





Olayla ilgili M.A'yı (50) gözaltına alan ekipler, 180 metre dikenli tel ile motosiklete el koydu.



Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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