Karaman'da Hırsızlık İddiası
2 saat önce
Karaman'da 24 farklı sulama kuyusundan bakır kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karaman'da 24 farklı sulama kuyusundan bakır kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi ve kent merkezinde 24 farklı sulama kuyusunda meydana gelen bakır kablo hırsızlığı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonrası hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen D.Ç. (32) ve D.Ç gözaltına alındı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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