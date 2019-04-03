Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hırsızlık İddiası

Karaman'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Karaman'da tel çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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Karaman'da tel çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde bir firmadan bin 800 kilo tel çalınmasıyla ilgili Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalar neticesi olayı gerçekleştiren R.B. (34) gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

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