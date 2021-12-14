Hırsızlık iddiası - Son Dakika

Karaman'da bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı.

Ekipler bölgede şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan O.Ü. (19), K.Ş. (22) ve E.U'nün (16) şüpheli hareketler sergilemesi ve araçta çeşitli malzemelerin bulunması üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında bağ evinden hırsızlık yaptıklarını, malzemelerin bazılarını hurdacıya sattıklarını, diğer malzemeleri ise satacak yer bulamadıkları için arabada beklettiklerini itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.