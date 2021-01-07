Karaman'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Karaman'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı

07.01.2021 15:21
Karaman'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen şüphelisi yakalandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen şüphelisi yakalandı.

Ermenek İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda Güneyyurt ilçesinde motosiklet tamir atölyesi işlettiği belirlenen şüpheli D.M. (16), ekipler tarafından gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet parçaları ve tamir için kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Şüphelinin ifadesinde, 5 hırsızlık ve 1 mala zarar verme olayının da faili olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarma, Hisarcık, Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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