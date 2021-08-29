Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişiye ev hapsi - Son Dakika

Karaman'da, misafirmiş gibi geldikleri binalarda kimsenin bulunmadığı dairelere girerek hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişiye mahkemece ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde bir evden 45 bin lira çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kadınların eşkallerini görüntülerden belirledi. Ekipler hırsızlık şüphelilerini yakalayabilmek için civar illerin emniyet müdürlükleri ile irtibata geçerek şüphelilerin görüntülerini paylaştı.

Hırsızlar Kayseri'de yakalandı

Niğde'de de girdikleri bir evden 1 milyon 500 bin lira çalan ve her yerde aranan Z.T. (53), S.D. (32), H.Ç. (25) ve H.İ.Ç. (59), ikamet ettikleri Kayseri'de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Niğde Emniyetine teslim edilen zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Hırsızlara Karaman'da da ev hapsi verildi

Niğde'de mahkemece serbest kalan hırsızlar, Karaman'da gerçekleştirdikleri hırsızlıktan dolayı Karaman polisine teslim edildi. Niğde'ye giden ekipler tarafından Karaman'a getirilen 4 kişi, ifadelerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilen 3'ü kadın 4 şüpheli evlerine gönderildi.

Hırsızların kimsenin şüphelenmemesi için çocuklarını da yanlarına alarak misafirmiş gibi binalara giriş çıkış yaptıkları öğrenildi. Hırsızların Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde de aynı yöntemi kullandıkları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - KARAMAN