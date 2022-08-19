Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

19.08.2022 12:00
Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hırsızlıktan aranan İ.S. (41) ve R.A. (33) saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı Hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs bağ evinde yakalandı Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Karaman, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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