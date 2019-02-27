Son Dakika Haberleri: Karaman'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Karaman'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Karaman'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir Beldesinde bir tarladan piyasa değeri yaklaşık 50 bin liralık sulama borusunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde malzemeleri çaldıkları tespit edilen H.B. (41) ve D.K.'yı (36) gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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