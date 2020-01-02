Karaman'da hırsızlık zanlısı ayakkabılarındaki çizgilerden yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da hırsızlık zanlısı ayakkabılarındaki çizgilerden yakalandı - Son Dakika

Karaman'da hırsızlık zanlısı ayakkabılarındaki çizgilerden yakalandı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bir market ile PTT'ye ait mobil hizmet aracından hırsızlık yaptığı iddia edilen ve giydiği çizgili ayakkabılardan teşhis edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Karaman'da hırsızlık zanlısı ayakkabılarındaki çizgilerden yakalandı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bir market ile PTT'ye ait mobil hizmet aracından hırsızlık yaptığı iddia edilen ve giydiği çizgili ayakkabılardan teşhis edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde, PTT'ye ait mobil hizmet aracı ile bir marketten hırsızlık yapılması üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, PTT aracına üzerine çuval geçirerek, markete de şemsiyeyle yüzünü gizleyerek giren zanlının, çizgili ayakkabı giydiğini belirledi.

Beldede tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, görüntülerdeki ayakkabılara benzer ayakkabı giyen İ.K'yi (25) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman, Ermenek, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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