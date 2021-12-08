Karaman'da hurda malzemeler çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Karaman'da hurda malzemeler çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Eğilmez Köyünde A.B'ye ait hurdaya ayrılmış araç parçalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hırsızlık olayının C.D. (34) ile M.K'nın (35) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.D. ile M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.