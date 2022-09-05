İş yerine giderken dövülüp, tabanca kabzasıyla yaralandı - Son Dakika
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İş yerine giderken dövülüp, tabanca kabzasıyla yaralandı

05.09.2022 15:28
İş yerine giderken dövülüp, tabanca kabzasıyla yaralandı

KARAMAN'da hurdacı İbrahim L., iş yerine giderken 2 kişinin tekme, yumruk ve tabanca kabzalı saldırısına uğradı.

KARAMAN'da hurdacı İbrahim L., iş yerine giderken 2 kişinin tekme, yumruk ve tabanca kabzalı saldırısına uğradı. İbrahim L. başından yaralanırken, kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim L., yürüyerek iş yerine gittiği sırada, yanına bir otomobil yanaştı. Otomobildeki 2 kişi, İbrahim L.'ye tekme, yumruk ve tabanca kabzasıyla saldırdı. Aldığı darbelerle başından yaralanan İbrahim L., çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının iş yerinin ise saldırıya uğradığı yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde olduğu belirtildi. Polis, kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerine giderken dövülüp, tabanca kabzasıyla yaralandı - Son Dakika

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