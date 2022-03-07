Karaman'da "İçimizdeki Renkleri Doğaya Nakşedelim" sergisi açıldı - Son Dakika
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Karaman'da "İçimizdeki Renkleri Doğaya Nakşedelim" sergisi açıldı

07.03.2022 13:33
Karaman'da "İçimizdeki Renkleri Doğaya Nakşedelim" sergisi açıldı

Karaman'da Karaman Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi düzenlendi.

Karaman'da Karaman Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi düzenlendi.

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İçimizdeki Renkleri Doğaya Nakşedelim" isimli atölye çalışmaları Alparslan Türkeş Parkında sergilendi.

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Koçak, yaptığı açıklamada, farklı etkinliklerle kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadınlarla ilgili olarak pek çok seminer ve panelleri düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününü dolu, dolu kutlamaya başladıklarını ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"2022 yılında salgın ve dünyada olan savaşlardan bizler çok sıkıldık ki bu yılı biraz daha hareketli geçirelim istedik. Bugünden itibaren etkinliklerimize başlıyoruz. Yarında 'Geçmişten Geleceğe' adlı sergimizde Karaman kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemindeki kadınlarımızın kıyafetlerini sergileyeceğiz. Bugün de kendi işlerimizi halkımızla bütünleştirmek istedik. Etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz."

???????Sergiye Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Aslan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin ile vatandaşlar katıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, Karaman Belediyesi, Karaman, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'İçimizdeki Renkleri Doğaya Nakşedelim' sergisi açıldı - Son Dakika


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