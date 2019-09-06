Son Dakika Haberleri: Karaman'da iki apartman arasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Karaman'da iki apartman arasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

1 saat önce

Karaman'da iki bina arasındaki boşlukta bulunan çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Karaman'da iki apartman arasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Karaman'da iki bina arasındaki boşlukta bulunan çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki apartman arasındaki boşluktan dumanları yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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