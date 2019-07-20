Son Dakika Haberleri: Karaman'da iki arkadaş arasında kavga: 1 yaralı
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Karaman'da iki arkadaş arasında kavga: 1 yaralı

34 dakika önce

Karaman'da bir kişi tartıştığı arkadaşının silahından çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

Karaman'da iki arkadaş arasında kavga: 1 yaralı, System.String[]
Karaman'da bir kişi tartıştığı arkadaşının silahından çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 879. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte alkol aldıkları ileri sürülen S.D. ile R.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araç içerisinde devam eden tartışmanın ardından S. D. evinden aldığı tüfeği arkadaşı R.A.'ya doğrulttu. Bunun üzerine R. A.'da araçta bulunan pompalı tüfekle S.D.'nin ayaklarının önüne doğru ateş ederek olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra evine giren S.D., yaralandığını fak etti. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, koluna isabet eden saçmalarla yaralanan S.D.'yi tedavisi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Karaman, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
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