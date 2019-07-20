Karaman'da iki arkadaş arasında kavga: 1 yaralı

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Gelin arabalı ve Kalaşnikoflu soyguncuya 17 yıl hapis cezası

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hediye edilecek bal kovanlarını 22 günde hazırladılar

400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur