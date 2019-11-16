Karaman'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Karaman'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza Karaman-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (34) yönetimindeki 70 AT 333 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (63), Ü.A. (37) ve Z.A. (63) yaralandı.

Diğer kaza ise Karaman merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.Y. (45) idaresindeki 06 YB 4022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan R.D. (47) yaralandı. Her iki kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)