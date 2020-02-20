Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika

Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

7 saat önce

Karaman'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

Karaman'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği Afganistan uyruklu G.M.A'yı yakaladı. Ekipler şahsın üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı diğer bir operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen G.T. ve D.T. yakalandı. Ekipler şahısların üzerinde 9 adet uyuşturucu hap ile 36 gram esrar ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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