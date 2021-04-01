Karaman'da iki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinde, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.