Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti - Son Dakika

Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki muhtar, mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti.

Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki muhtar, mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti.


Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen (43) ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe (41), mahallelerinde yaşlı nüfusun fazla olduğunu belirterek, kendi imkanları ile mahallerinde vatandaşların en fazla temas ettiği yerleri dezenfekte etti. Ermenek Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen, "Dünyada salgın hastalık olan korona virüs için mahallemizde kendi imkanlarımızla özellikle 50 yaş üzeri vatandaşlarımıza maske dağıtarak ilaçlamamızı yapacağız" dedi.


"Yaşlı nüfus çok olduğu için özen gösteriyoruz"


Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe ise, bir hayırseverin temin ettiği kolonyaları mahallede ikamet eden yaşlılara ulaştırdığını dile getirerek, "Dünyada yayılan virüsten dolayı Sandıklı Mahallemizde de büyüklerimizin, küçüklerimizin, özellikle yaşlılarımızın temas ettiği yerleri ilaçlıyoruz kimse zarar görmesin diye. Yaşlılarımızı uyarıyoruz sokağa çıkmamaları için. Bölgemizde yaşlı nüfuz çok olduğu için dikkat ediyoruz. Yaşlılarımıza yardımcı oluyoruz. Her konuda mahallelinin yanındayım. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olacağız muhtarlık olarak" dedi.


Bölgedeki köylerde de cami, ilkokul ve vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere gerekli alanlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. - KARAMAN

Sandıklı, Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:19 Kaynak: İHA

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