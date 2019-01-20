Son Dakika Haberleri: Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Karaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Musa B. idaresindeki 70 EY 349 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi İsa Kiriş Caddesi'nde Ali K. yönetimindeki 70 EU 557 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 70 EU 557 plakalı otomobil, park halindeki 70 HE 353 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 70 EU 557 plakalı otomobilde bulunan Burak (6) ve Cennet Sude T. (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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