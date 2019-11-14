Son Dakika Haberleri: Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmet S. yönetimindeki 70 F 0094 otomobil ile Bekir D. idaresindeki 70 AJ 144 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Ermenek, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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