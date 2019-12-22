Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Bağlar mevkisindeki bağ yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. (42) yönetimindeki 70 AAB 118 plakalı otomobil ile M.A.G. (40) idaresindeki 70 DU 165 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle, otomobillerde bulunan M.K. (13), V.G.(19) ve Y.A. (70) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman Özel Selçuklu Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:50 Kaynak: İHA
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