Son Dakika Haberleri: Karaman'da iki yeni okul
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da iki yeni okul

31 dakika önce

Karaman'da yapımı tamamlanan 21 derslikli Rafet Nas İmam Hatip Ortaokulu ve 13 derslikli Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulu'nun yeni eğitim yılında faaliyete geçeceği bildirildi.

Karaman'da iki yeni okul, System.String[]
Karaman'da yapımı tamamlanan 21 derslikli Rafet Nas İmam Hatip Ortaokulu ve 13 derslikli Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulu'nun yeni eğitim yılında faaliyete geçeceği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, yaptığı açıklamada, ilde eğitim öğretim faaliyetlerinin daha iyi imkanlarla sürdürülebilmesi için Karaman'a iki yeni okul kazandırıldığını belirtti.
Okullara isimleri verilen iki şahsiyetin de örnek alınması gereken kişiler olduğunu belirten Kurt, okulun yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Rafet Nas'a da eğitime sağladığı destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Özel Harekat Polisi Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın görevi başındayken yaptığı kahramanlıklar ve şehadetinin, adının yaşatılacağı okulda eğitim alan öğrenciler başta olmak üzere millet tarafından asla unutulmayacağını ifade eden Kurt, şehidi rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:48 Kaynak: AA
Muhammed Ali, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:20:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da iki yeni okul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]